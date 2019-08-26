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Trump: Fed Başkanı Powell istifa ederse...

26.08.2019 - 08:08
Trump: Fed Başkanı Powell istifa ederse... | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell ile "mutlu olmadığını" söyledi ve "Eğer istifa ederse kendisini durdurmam" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, "Powell ile mutlu değilim; iyi bir iş çıkardığını da düşünmüyorum" diye konuştu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın istifa etmesini isteyip istemediğinin sorulduğu Trump, "İstifasını istiyor muyum? En iyisi şöyle söyleyeyim: Eğer istifa eder ise kendisini durdurmam" yanıtını verdi.

Powell, Cuma günü Jackson Hole’da yaptığı konuşmada Fed’in ABD ekonomisini sağlıklı tutmak için "uygun şekilde" hareket edeceğini ifade etmiş ancak faiz indirimlerinin Başkan Trump’ın istediği gibi bir seri olarak devam edeceği sinyali vermemişti.


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