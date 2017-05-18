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Hükümetten 'dolar' yorumu

18.05.2017 - 14:51

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Kurla ilgili şu anda gelmiş olduğumuz nokta olumlu bir noktadır. 3,50 seviyeleri Kurla ilgili bizim hedefimiz, tahmin edilebilir ve öngörülebilir bir seviyedir" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Kurla ilgili şu anda gelmiş olduğumuz nokta olumlu bir noktadır. 3,50 seviyeleri Kurla ilgili bizim hedefimiz, tahmin edilebilir ve öngörülebilir bir seviyedir. Kurdaki aşağı doğru ve yukarı doğru oynaklık kimseyi memnun etmez. Şu andaki oynaklık tamamen spekülatif, ekonomik bir sebebe dayanmıyor." dedi.

Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "İhracatçı Eğilim Anketi 2017 Yılı Birinci Çeyrek Gerçekleşme ve İkinci Çeyrek Beklenti Sonuçları"nın açıkladığı toplantıda, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Enflasyonla mücadelede hükümet olarak bakış açılarını değiştirdiklerini ifade eden Zeybekci, artan talebe karşı üretimi de gerektiği ölçüde artırmak için gerekli çalışmaların sürat kazanacağını söyledi. 

Zeybekci, "Vay hain talep... Sen nasıl yüksek olursun' deyip de talebin üzerine gitmek değil de, burada bakış açımızda bir farklılığımız var. Enflasyonun nedeni arzın yetersizliğidir. 'Ramazan geliyor yine talep yükselecek, onun için fiyatlar artacak.' Böyle bir şey yok. Bizim hedefimiz, Ramazan geldiğinde arzı da artıracak yöntemleri bulmak." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YE KARŞI ÇOK YOĞUN BİR İLGİ VAR

Nihat Zeybekci, kurda spekülatif bir alanın her zaman bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kur rakamları net bir şekilde bir ekonomik gösterge değildir. Spekülasyon var. Bunun bir ekonomik tabanı var mı Allah aşkına? Dün bir Türk bankası yurt dışında borçlanmaya çıktığında onun talebine 4 milyar dolarlık bir talep geliyor. Hazine'ye, devlete değil, özel bir Türk bankasına Türkiye'ye karşı çok yoğun bir ilgi var ve bu devam edecek.

Birileri kurla ilgili spekülasyonlar oluşturabiliyor. Birileri derken, düşman tarafı gösterir gibi göstermiyorum. Kolaylıkla speküle edilebilen, Merkez Bankamızın da müdahale etmediği ve etmesini de istemediğimiz bir alan burası. Merkez Bankasının bu kur spekülasyonlarına, bu oyuna girmesini asla ve asla tasvip etmiyorum. Bu spekülasyonla ilgili hareketi yapanlar... Bunu zaman içinde aşağı doğru indirerek devam edeceğiz. Kurla ilgili şu anda gelmiş olduğumuz nokta olumlu bir noktadır. 3,50 seviyeleri Kurla ilgili bizim hedefimiz, tahmin edilebilir ve öngörülebilir bir seviyedir. Kurdaki aşağı doğru ve yukarı doğru oynaklık kimseyi memnun etmez. Şu andaki oynaklık tamamen spekülatif, ekonomik bir sebebe dayanmıyor."


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