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Başbakan Yardımcısı Canikli son noktayı koydu

18.05.2017 - 12:44 | Son Güncelleme : 18.05.2017 - 16:48

Başbakan Yardımcısı Canikli, TCMB'nin banka senedi ile hiç bir işi olmayacağını belirterek, "Yani araç olarak kullanmayacak." dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "CEO Club" toplantısında konuşma yaptı. Canikli, "Merkez Bankası banka senedini hiçbir şekilde araç olarak kullanmayacak" dedi.

Canikli, konuya dair "Bir konuşmamda bunun aynı zamanda Merkez Bankası istediği takdirde, Merkez Bankası tarafından da kullanılabilecek bir araç olduğunu söylemiştim. Fakat, piyasada bu ifade üzerine çok hassasiyet oluştu. Bu hassasiyeti saygı ile karşılıyoruz..Biz basit bir araç olarak düşünmüştük ama bu hassasiyetten sonra çekiyoruz. Merkez Bankası hiçbir şekilde bunu araç olarak kullanmayacak, geleneksel yöntemlerine devam edecek" diye konuştu.

Canikli, "Bankacılık sektörü firmalara destek vermekte çok direndi, sonunda yelkenleri suya indirdi" dedi.

Bankaların mevduat kapmak için faiz yarışına girmemesi gerektiğini belirten Canikli, ayrıca "piyasa işleyişine müdahale etmemek kırmızı çizgimizdir" dedi.

Canikli geçen haftaki açıklamasında banka senedinin gerektiğinde MB'nin likidite aracı olarak kullanabileceğini belirtmiş ve "Bu banka senedi, şartlar oluştuğunda MB'nin sisteme likidite enjekte etme aracı olarka kullanılabilecek. Yani MB de bunu istediği zaman kullanır. Biz bi araç üretiyoruz, böyle bir destek sağlaması gerektiğinde MB'nin bunu yapacak çok aracı yok. Dünya da bunu yapıyor. ABD ve Avrupa da bunu yapıyor. Gerektiği dönemlerde kullanılmak üzere bu aracı da sunmuş olacağız" açıklamasını yapmıştı.

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"ULUSLARARASI GAYRİMENKUL BORSASI KURUYORUZ"

Nurettin Canikli, gayrimenkul sektörünün finansmanı amacıyla gayrimenkul sertifikasını hayata geçirdiklerini hatırlatarak, bu ürünün daha geniş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini bildirdi.

Bütün dönüşüm projelerinin tamamı için gayrimenkul sertifikası çıkartarak içeriden ve dışarıdan milyarlarca dolar finansman sağlanması imkanı olduğunu, bunun zamanla geniş bir alana yayılacağını ifade eden Canikli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bununla bağlantılı yine entegre diyebileceğimiz bir modeli, projeyi yakında hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, ki geç kalındı, teknik bütün çalışmaları tamamladık. O da Uluslararası Gayrimenkul Borsası... İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) bünyesinde, İSEDAK ülkelerinin katılımıyla uluslararası bir gayrimenkul Borsası... Aynen menkul kıymetler Borsası gibi... Orada kağıtlar, hisseler el değiştiriyor, burada gayrimenkuller el değiştirecek.

Bütün güvenlik mekanizmaları sistemde var. Yani bir gayrimenkul satıcısı, konut, arazi, proje, AVM olabilir, Borsaya fiyatıyla birlikte girecek. Aracı kurumlar vasıtasıyla... Fiyatını İSEDAK üyesi tüm ülkelere açık olacak şekilde gayrimenkulü satabilecek. Hiçbir risk içermiyor. Hem alıcı hem de satıcı açısından aracı kurumlar garanti ediyor güvenliği. Takasbank veya benzeri bir kuruluş devrede. Parayı tahsil etmeden, tahsil ettiği garanti edilmeden tapu verilmiyor. Aynı anda gerçekleşiyor veya tapu dijital ortamda, tapu dairesine gitmeden el değiştirebilir hale gelebiliyor. Bununla ilgili yasal düzenlemeleri önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edeceğiz. Çok çok önemli bir proje. Bu dünyada ilk olacak. Başka hiçbir uygulaması yok. Piyasa dijital olacağı için nerede kurulduğunun bir önemi yok. Ama Türkçe olarak bütün altyapı çalışmalarını yapıyoruz. İSEDAK ülkelerinin kurucusu olduğu, her ülkenin eşit oranda kurucu hissedarlığa sahip olduğu bir model olacak."


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