Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 13 Mart dolar fiyatları )

Dolar kuru, tahvil piyasasında görülen yabancı ağırlıklı satışlar sonrası hızlı yükselirken, Euro kuru ve sterlin kuru tarihi rekor kırdı.

Dolar/TL, tahvil/bono piyasasında görülen yabancı ağırlıklı satış yönlü işlemler ile gelişmekte olan benzer ülke piyasalarından negatif ayrışarak hızlı yükselirken, Euro/TL ve sterlin/TL tarihi rekor kırdı.

Dolar/TL, 3.8744 seviyesini görerek 15 Aralık'tan beri en yüksek seviyeyi görürken, saat 15.46 itibarıyla 3.8665 seviyesinde hareket etti. Dolar endeksi ise 90 seviyesinin üzerine taşındı. Euro/dolar ise 1.2382 seviyesinde hareket ediyor.

EURO VE STERLİN TARİHİ REKOR KIRDI

Euro/TL 4.7929 seviyesini görerek tarihi rekor kırarken, şu dakikalarda 4.7898 seviyesinde işlem görüyor. Sterlin/TL ise 5.4059 ile tarihi zirvesini yeniledi.

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YENİ REKORLAR GELİR Mİ?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "TL varlıklar, Euro ve dolar karşısında kayıplarını derinleştiriyor. Piyasalara baktığımız zaman, tek bir nedene bağlamak zor gibi duruyor. Dün açıklanan Türkiye cari işlemler verisinin içeriğine baktığımız zaman önümüzdeki günlerde cari açığın daha da fazla artabileceği endişesi, Dolar endeksinin 90.00 sınırında olup yükselme iştahı içerisinde olması kurların seyrini bozan etkenler arasında gözlemleniyor. Ancak, bu kırılganlığın biraz daha artmasındaki en etkili gündemde ise, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamaları oldu. Menbiç ile ilgili ABD ile görüşmelerin 19 Mart tarihinde olacağını ve bu görüşmede bir yol haritası belirleyeceklerini vurguladı" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Mutabakatın başarılı olmaması durumunda Türkiye’nin Menbiç’e operasyon yapacağını ifade etmesi, iç piyasa açısından pek olumlu algılanmamaya başladı. Dolayısıyla, TL varlıklar majör para birimleri karşısında değer kaybederken, BIST 100 endeksinin de aşağı yönde tepki vermesine neden olmuş durumda.

Teknik olarak, Dolar/TL kurunda 3.86 seviyesinin üzerini konuşmaya başladık. Teknik göstergelerde kurun yukarı yönde gidebilme ihtimalini destekliyor. Ancak, sert bir yükseliş olduğu için önümüzdeki saatlerde belli direnç noktalarında yorulup, yerini kar satışlarına bırakabilme ihtimalini de unutmamak gerek. Kur için yukarıda 3.8785 ve 3.90 bölgeleri en yakın direnç konumunda. Özellikle, 3.86 seviyesinin üzerinde kalması kurun yukarı yönde gitme iştahını tetikleyebilir.

Euro/TL ise bugün rekorlara doymuyor. 4.7780 seviyesi ile en son rekoru gördük ve bu seviye direnç konumundadır. Kuru bir süredir yatay izliyoruz. 4.75 seviyesinin altını görmediğimiz müddetçe yukarı yönde hareketini korumak isteyebilir."

TAHVİL FAİZLERİ SERT YÜKSELİŞTE

Tahvil piyasasında yaşanan yükseliş eğilimi ile 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta başından beri yükseliş 90 baz puana yaklaştı. Beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi ardından tahvil faizlerinde başlayan yükseliş PPK ve Moody's kararları sonrasında da devam etti.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta 45 baz puan yükseldikten sonra dün 25 baz puan yükseldi. Bugün sabahtan bu yana yaşanan yükseliş ise 15 baz puana ulaşmak üzere.