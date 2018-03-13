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Goldman Sachs'te üst düzey değişiklik

13.03.2018 - 08:44

ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı devinin eş başkan ve COO'su Harvey Schwartz'ın emekliye ayrılmasının ardından bu görevi tek başına David Solomon yürütecek.

ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı Goldman Sachs, eş Başkan ve şirketin günlük işlerini yürütmekten sorumlu yöneticisi (COO) Harvey Schwartz'ın, 20 Nisan'da emekliliğe ayrılmaya karar verdiğini duyurdu.

Goldman Sachs'ten yapılan açıklamada, Schwartz'ın emekliliğinin ardından halen eş Başkan ve COO olan David Solomon'un bu görevleri tek başına yürüteceği belirtildi. Böylece, Goldman Sachs'in Üst Yöneticisi (CEO) Lloyd Blankfein'in görevinden ayrılması durumunda, Solomon'un yerine geçmesi kesinleşmiş oldu.

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The Wall Street Journal, geçen hafta, Blankfein'in bu yılın sonunda veya gelecek senenin başında Goldman Sachs'ten ayrılabileceğini bildirmişti.

Goldman Sachs'in bugünkü açıklamasında, Blankfein'in görevinden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Açıklamanın ardından Goldman Sachs'in New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 1,6 değer kazandıktan sonra bu kazançların bir kısmı yitirildi. 


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