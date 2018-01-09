Euro 2 ayın en düşük seviyesinde! Dolar ise...

Euro fiyatları, 4.4780 seviyesine gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesini görürken; dolar fiyatları yıl başından bu yana aşağı yönlü sakin bir seyrini sürdürüyor.

Küresel piyasalardaki iyimserliğe paralel yeni yıla düşüş eğiliminde başlayan dolar/TL bu sabah 3.74 civarında hareket ederken, euro/TL 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Hazine ihalesi ve küresel risk iştahı izlenecek.

Dün saat 16.34 itibariyle 3.7493/3.7508 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.7422/3.7449 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 12.07 itibarıyla 3.7627 seviyesinde bulunurken, euro/TL 4.4939 seviyesinde hareket etti.

Dolar/TL Cuma günü 3.7311 ile Ekim sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra dün sınırlı bir yükselişle 3.75'in üzerine çıktı. Dolar/TL'de 3.75-3.76 seviyelerinin önemine dikkat çekiliyor.

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HAZİNE İHALELERİ TAKİP EDİLECEK

Hazine bugün iki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı, altı ayda bir yüzde 6.50 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında ise saat 10.00'da Almanya sanayi üretimi, saat 13.00'te ise euro bölgesi işsizlik verisi açıklanacak.

ENFLASYON VE TCMB YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK

Dolar endeksinin 2017'de yüzde 9.9 gerileyerek 2003 yılından beri en kötü performansını göstermesiyle doların küresel olarak yeni yıla zayıf başlamasına paralel genel olarak piyasalarda hakim olan iyimser seyir, özellikle geçen hafta gelişmekte olan ülke para birimlerine de risk iştahında artış olarak yansıdı.

Ancak euroda son dönemde görülen rallinin ardından yatırımcıların kar realizasyonu nedeniyle dün dolar önde gelen para birimlerinden oluşan sepet karşısında değer kazanırken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri de bir miktar değer kaybetti.

TL benzer para birimlerine paralel bir seyir izlerken, AB ve ABD ile ilişkiler, ABD'deki dava süreci ve bunun Türkiye ekonomisi ve şirketlere olası etkileri izlenmeye devam ediliyor.

TL tarafında önümüzdeki dönemde yön belirleyici olacak diğer ana unsurlar olarak ise enflasyon ve TCMB'nin uygulayacağı para politikası gösteriliyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.75, valörde son işlemde yüzde 11.74 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.33, valörde son işlemde yüzde 13.33 seviyesindeydi.

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