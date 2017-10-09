Dolar ne kadar? ( 9 Ekim dolar fiyatları )

ABD ve Türkiye'nin vizeleri karşılıklı olarak askıya almasının ardından dolar fiyatları sert yükseldi. Dolar fiyatları uluslararası işlemlerde en yüksek 3.7923 seviyesini görürken, sonrasında 3.70 seviyelerinde dengelendi. Euro fiyatları ise 4.4887'yi görerek tarihi rekorunu kırarken, şu sıralarda 4.33 seviyelerinde...

Dolar/TL, ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından Asya seansında illikit işlemlerde sert yükselirken, piyasalar ABD ile ilişkilerin nasıl şekilleneceğini, jeopolitik gelişmeleri ve dış piyasaları izleyecek.

Dolar fiyatları uluslararası işlemlerde Şubat ayından beri en yüksek seviye olan 3.7923 seviyesini görürken, saat 9.02 itibarıyla 3.6919 seviyesinden işlem gördü.

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EURO TARİHİ REKOR KIRDI

Euro/TL ise yüzde 3 kayıpla 4.4887 seviyesine kadar yükselerek tarihin en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL şu dakikalarda 4.3335 seviyelerinde...

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SENARYO ÜRETMEK ZOR

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Senaryo üretilmesi güç bir perde içinde olduğumuz kesin. ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize restleşmesi ne dünyanın sonu nede sıradan bir vaka. Kuşkusuz önem taşıyor. Türk Lirasının da yeni haftaya bu haber akışına bağlı olarak % 2,5 kadar değer kaybı ile başlamasını normal kabul etmek gerekir" şeklinde belirtti.

Karayazıcı değerlendirmelerine şöyle devam etti: Bu yükseliş kalıcı mı devam gelir mi sorularının yanıtını kaynağından sorgulamak daha doğru. ABD tarafından başlatılan ve diplomatik teamüllere aykırı olan bu restleşme yerini bir dengelenmeye mi bırakır yoksa karşılıklı yeni hamleler mi gelir tahmin üretmek güç. Bu nedenle de döviz cephesinde yukarı yönlü hareketin arkası gelmez veya sürer demek zor.

Diplomatik cenahta bu tür restleşmeler devamında birkaç hamle daha barındırsa bile bir süre sonra bir orta yol bulunması, çözüm üretilmesi adetten. Bu olayda benzer bir akışa mı sahne olur , muhtemelen evet ama hangi etapları yaşayacağız denge noktası öncesi hangi desibelde ne tür adımlar ile karşılaşırız inanın senaryolandırmak hiç kolay değil.

ÖNEMLİ SEVİYE 3.6480

Gedik Yatırım Algoritmik işlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, "Cumartesi günü idlib operasyonunun başlaması ile başlayan haber akışı ABD’nin, Türkiye'nin vize başvurularını askıya almasıyla devam etti. ABD'nin söz konusu hamlesinin ardından Türkiye’de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı" dedi.

Nalbantlı şunları ekledi: Yaşanan bu gelişmelerin ardından dolar haftaya 3.65 bölgesinden başlarken, gece saatlerinde bazı platformlarda 3.80 bazılarında ise 3.93 gördü. Böyle zamanlarda kur ile ilgili teknik yorum yapmak çok sağlıklı değil. Aşağıda önemli seviye 3.6480 üzerine kapanışlar yükselişi destekleyebilir.

Endeksin güne %2 civarı eksiyle başlamasını bekliyorum. 101 bin desteği ilk etapta önemli olacak. Dolar ve borsadan ziyade gösterge tahvil faizine dikkat çekmek gerekiyor. Faizlerin önemli bir kırılma yaşadığını ve %13-%15 bölgesine hareket edebileceğini düşünüyorum.

DOLARDA YÖN YUKARI GÖRÜNÜYOR

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "ABD ile vize konusunda yaşanan gelişmeler TL'de sert değer kaybına neden oldu. Japonya ve ABD'deki tatil nedeniyle hacimlerin düşük kalması da hareketin sert olmasında etkiliydi. Öte yandan bu durum TL'de sadece jeopolitik ve Fed kaynaklı risklerin baskısının olmadığını ortaya koyuyor. ABD ile ilişkilerin nasıl ilerleyeceği piyasa üzerinde belirleyici olacaktır ancak kurda yön yukarı görünüyor"