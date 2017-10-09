‹ Önceki Haber Dolar sert yükseldi! Euro tarihi rekor kırdı Dolar sert yükseldi! Euro tarihi rekor kırdı Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Çeyrek altın ne kadar? ( 9 Ekim altın fiyatları )

09.10.2017 - 09:07 | Son Güncelleme : 09.10.2017 - 11:30

Altının gram fiyatı, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik gelişmelerin ardından haftaya hızlı yükselişle başlayarak 155,7 lira ile tarihi zirvesine çıktı. Gram altın şu sıralarda 151, çeyrek altın ise 248 liradan alıcı buluyor.

ABD'nin, Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD'deki tüm misyonlardaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını bildirdi.

İki tarafın açıklamaları sonrası dolar/TL, Asya piyasalarında 3,79 seviyesini aşarken, buna bağlı olarak gram altın da 155,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı yüzde 2.26 yükselişle 151 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 3.29 yükselişle 248 liradan, cumhuriyet altını ise 996 liradan alıcı gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ONS ALTIN YAKLAŞIK 2 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatları, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin yenilenen endişelerin altına olan güvenli liman talebini canlandırması ve doları baskı altında bırakmasıyla yükseldi.

Spot altının ons fiyatı seans başında 29 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.5 artışla 1,282.39  dolarda bulunuyor. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.8 artışla 1,284.80 dolara yükseldi.


‹ Önceki Haber Dolar sert yükseldi! Euro tarihi rekor kırdı Dolar sert yükseldi! Euro tarihi rekor kırdı Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
100.405 Değişim: -3,58% Hacim : 2.532 Mio.TL Son veri saati : 11:38
Düşük 99.210 09.10.2017 Yüksek 100.676
Açılış: 100.324
3,6982 Değişim: 2,29%
Düşük 3,6421 09.10.2017 Yüksek 3,7923
Açılış: 3,64205
4,3413 Değişim: 2,38%
Düşük 4,2710 09.10.2017 Yüksek 4,4887
Açılış: 4,271
152,39 Değişim: 2,67%
Düşük 149,52 09.10.2017 Yüksek 155,69
Açılış: 149,52
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.