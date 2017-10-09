Çeyrek altın ne kadar? ( 9 Ekim altın fiyatları )

Altının gram fiyatı, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik gelişmelerin ardından haftaya hızlı yükselişle başlayarak 155,7 lira ile tarihi zirvesine çıktı. Gram altın şu sıralarda 151, çeyrek altın ise 248 liradan alıcı buluyor.

ABD'nin, Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD'deki tüm misyonlardaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını bildirdi.

İki tarafın açıklamaları sonrası dolar/TL, Asya piyasalarında 3,79 seviyesini aşarken, buna bağlı olarak gram altın da 155,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı yüzde 2.26 yükselişle 151 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 3.29 yükselişle 248 liradan, cumhuriyet altını ise 996 liradan alıcı gördü.

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ONS ALTIN YAKLAŞIK 2 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatları, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin yenilenen endişelerin altına olan güvenli liman talebini canlandırması ve doları baskı altında bırakmasıyla yükseldi.

Spot altının ons fiyatı seans başında 29 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.5 artışla 1,282.39 dolarda bulunuyor. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.8 artışla 1,284.80 dolara yükseldi.