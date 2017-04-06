Dolar neden yükseliyor? Yükseliş devam eder m?

Dün kademeli olarak 3.71 seviyesini test eden dolar fiyatları, açıklanan Fed tutanaklarının da etkisiyle yükselişine devam ederek yeni günde 3.72 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Dolar yeni günde de hareketli... Referandum öncesi risk iştahındaki azalma ve gelişen piyasa para birimlerindeki düşüşün etkisi ve Fed tutanaklarında faiz artışının devam edebileceği mesajıyla dolar kuru 3.72 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Dolar/TL en yüksek 3.7283 seviyesini görürken, saat 12.50 itibarıyla 3.7130 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL ise en yüksek 3.9769 seviyesini görürken, şu sıralarda 3.9605 seviyesinde işlem görüyor.

Bankacılar kurda 3.70 seviyesinin üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yukarı eğilimin de sürebileceğini düşünüyorlar.

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DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar kurunun 3.67 sınırını geçmesinin ardından teknik beklentilere paralel olarak TL’deki değer kaybı güçlenmeye başladı ve kur 3.7250 seviyelerine kadar yükseldi. Bakıldığında gelişmekte olan para birimlerinde Afrika Randı dışında ölçülü bir değer kaybı görülürken, TL’nin negatif ayrıştığını görmekteyiz. ABD dolarının güçlü konumunu inatçı bir şekilde koruması, G.Afrika Randında değer kaybının hızlanması gibi gelişmeler TL üzerinde baskı yaratmış görünüyor. Dolar kurunda 3.7250 seviyesi üzerinde seyirler ısrarlı bir şekilde devam ederse 3.75 seviyesine doğru yükseliş görülebilir. Aşağı yönlü gerilemenin güçlenmesi için ise 3.7050 seviyesinin altına gerilediğini görmek gerekli. Yarınki istihdam verisi öncesinde ABD Dolarına yönelik spekülatif seyirler görebiliriz" dedi.

KURDA YÜKSELİŞLER DEVAM EDEBİLİR

Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Adnan Çekçen, "Hafta boyunca Güney Afrika Randı öncülüğünde tüm gelişmekte olan ülke para birimlerinde satıcılı seyir izlenirken, TL ürünlerin de buna bağlı zayıf seyir takip etmiştik. ABD tarafında FED tutanaklarında kademeli faiz artırımı ve bilanço azaltılmıyla ilgili mesajlar önemli ancak tutanakların piyasa fiyatlamasının sınırlı kaldığını görüyoruz. Haftalık performanslarda ise Güney Afrika Randı’ndan sonra en çok kayıp yaşayan gelişmekte olan ülke para birimi olarak Türk Lirası dikkat çekiyor. Rand, Dolar’a karşı haftalık yüzde 3’e yakın, Türk Lirası ise yüzde 2.3 oranında satıcılı görünüyor. Yani Türk Lirası’nda referandum belirsizliğinden kaynaklı negatif ayrışma yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Yarın ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası ilk tepkiye bağlı olarak Doların haftalık kapanış seviyeleri önemli olabilir. 3.6700 seviyesi çok hızlı aşıldı ve artık bu seviye destek noktaları olarak izlenebilir. 3.6700-3.6600 bandı üzerinde kaldığı sürece kurda yükselişlerin devamını görebiliriz. 3.7200 direnci üzerinde bir fiyatlama izliyoruz. 3.7200 üzerinde uzun vadeli bir kapanış gerçekleşirse, 3.7340-3.7500 seviyeleri ilk etapta gündeme gelebilir"

ABD VERİSİ DOLAR İÇİN KRİTİK

ING Bank Özel Bankacılık Stratejisti Pınar Uslu, geçen hafta Güney Afrika randındaki değer kaybına bağlı olarak TL'de de satışlar görüldüğünü, sonrasında ise beklentinin üzerindeki TÜFE gerçekleşmesi ve önümüzdeki dönemde de enflasyonun çift hanede kalacağı beklentisinin kurda baskı yarattığını söyledi.

Uslu, "EM para birimlerindeki zayıf performans ve yaklaşmakta referandum da diğer baskı unsurları olarak öne çıkıyor. Bugün başlayacak olan Trump-Xi görüşmesinden yansımalar küresel piyasalarda etkili olabilir. Veri açısından ise yarınki ABD istihdam verileri piyasa hareketlerini belirleyecek" dedi ve şöyle devam etti:

"Kurun 3.70 seviyesinin hangi tarafında kalacağı önemli, bu seviyenin üzerinde kapanışların gerçekleşmesi halinde yukarı yön riskinin artacağı düşünülebilir. Böyle bir durumda 3.74-3.75 ana direnci öne çıkacaktır. Dolar/TL'de 3.70 seviyesinin altına inilmesi halinde ise önemli destek seviyelerinin 3.6875 ve 3.6675 olacağını düşünüyorum."

Yatırımcılar bugün dünyanın en güçlü iki lideri arasındaki toplantı öncesinde temkinli kalmayı tercih ettiler. Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago isimli tesisinde gerçekleşecek olan toplantının en çok konuşulacak konularından bir tanesi Trump'ın nükleer silahlı Kuzey Kore'yi kontrol altına alabilmek için daha önce söylediği gibi Çin-ABD ticareti tehdidini kullanıp kullanmayacağı olacak.

Öte yandan piyasalar son aylarda ABD'den gelecek mali teşviklerin ekonomik büyüme ve enflasyonu teşvik edeceği beklentileri içine girerken, ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü ve Cumhuriyetçi Parti üyesi Paul Ryan, vergi reformu konusunda herhangi bir görüş birliğinin olmadığını ve görüşülmesinin sağlık reformundan daha uzun süreceğini belirtti.

FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI

Fed'in dün akşam açıklanan Mart ayı toplantı tutanaklarında birçok politika yapıcısının, ekonomik verilerin pozitif kalmaya devam etmesi durumunda merkez bankasının 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu yılın ilerleyen dönemlerinde azaltmaya başlaması gerektiğini düşünüyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.95, valörde son işlem yüzde 10.99 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.40 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.44 valörde son işlem yüzde 11.39 oldu.

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