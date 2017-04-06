Petrol fiyatları geriledi

Petrol fiyatları ham petrol pazarında stok fazlasının devam ettiği sinyalleri vermesi üzerine geriledi.

Petrol fiyatları rekor ABD stoklarının, OPEC'in üretimi azaltma ve fiyatları artırma hamlelerine rağmen ham petrol pazarında stok fazlasının devam ettiği sinyalleri vermesi üzerine geriledi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Brent ham petrolün varil fiyatı 29 sent değer kaybıyla 54.07 dolardan işlem görürken, ABD türü ham petrolün varil fiyatı da 30 sent düşerek 50.85 dolar oldu.

Etiketler