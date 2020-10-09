Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 9 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.93 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.35 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.93 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.9037 TL seviyesini, en yüksek ise 7.9571 TL seviyesini görürken; saat 13.45 itibarıyla 7.9302 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.3703 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3577 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.2638 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.32 oranında düşüşle 93.35 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1800 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.64 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.47 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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