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Petrol fiyatları geriledi

09.10.2020 - 09:34
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 43,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 düşüşle 43,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,04 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, Norveç'te yaklaşık bir haftadır devam eden grevin ardından enerji şirketleri ve işçi temsilcilerinin, devlet tarafından atanan bir arabulucuyla görüşeceklerini duyurması etkili oldu. Söz konusu görüşmeyle, ülkedeki üretimin yaklaşık yüzde 8'ini etkileyen grevin son bulacağı beklentisi fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

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Grev, petrol ve doğal gaz şirketlerini temsil eden Norveç Petrol ve Gaz Birliği (NOG) ile sendika arasındaki ücret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla 30 Eylül'de başlamıştı. NOG dün yaptığı açıklamada, grevin devam etmesi durumunda ülkenin toplam petrol ve gaz üretiminin yaklaşık yüzde 25'inin etkileneceğini ifade etmişti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kesintisi anlaşmasının dışında tutulan Libya’da, yaşanan çatışmalar nedeniyle ocaktan bu yana sekteye uğrayan petrol üretiminin bu hafta günlük yaklaşık 300 bin varile ulaşmasıyla yaşanan olası arz fazlası endişesi ve dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış da uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşü desteleyen faktörler arasında bulunuyor.

ABD'nin ham petrol üretiminin yüzde 17'sinin gerçekleştiği Meksika Körfezi'ne saatler içinde ulaşması beklenen Delta kasırgasının, bölgede deniz üstü petrol platformları bulunan şirketleri tahliyeye zorlayarak üretimin durmasına neden olması fiyatların aşağı yönlü seyrine engel oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 43,34 ile 43,55 dolar aralığının direnç, 43,13 ile 42,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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