Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 8 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.94 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.32 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.87 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.8628 TL seviyesini, en yüksek ise 7.9421 TL seviyesini görürken; saat 16.12 itibarıyla 7.9402 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.3543 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3265 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.2584 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.12 oranında yükselişle 93.79 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1737 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.64 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.39 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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