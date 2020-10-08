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1 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 8 Ekim altın fiyatları

08.10.2020 - 10:22 | Son Güncelleme :
1 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 8 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 484 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1898 dolardan işlem görüyor. Ons altında teknik görünümün çok güçlü olmadığını belirten Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, "1900 dolar üzerinde kalamadığı sürece yükselişinde zorlanmaya devam edebilir" şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 476 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 479 TL seviyesinden başladı. Yeni güne değer kazancıyla başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 477.18 lira, en yüksek ise 484.54 lira seviyesini görürken; saat 16.16 itibarıyla yüzde 1.23 oranında yükselişle 484.50 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 790 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 249 liradan satılıyor.

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1900 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.59 oranında yükselişle 1898 dolardan işlem gördü.

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ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı ilişkin gelişmeler piyasaların dikkatinde kalmaya devam edecek.

1900 DOLAR YÜKSELİŞİN DEVAMI İÇİN ÖNEMLİ
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Küresel piyasalarda, ons altın 1900 dolar seviyesinin altında seyrediyor. ABD Başkanı D. Trump’ın havayolu şirketleri için söylediği destek paketi, ayrıca vatandaşlarına yönelik 1200 dolar doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin açıklaması piyasaların gündeminde.

Geçtiğimiz gün, Demokratların 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketini durdurma kararı alan Trump’tan yeni teşviklerin gelmesi, piyasaların nefes almasını kolaylaştırıyor. Sağlık durumu için şimdilik olumsuz bir durum bulunmuyor. En merak edilen konu, 15 Ekim günü J. Biden ile ikinci kez münazara yapabilecek olup olmamasıydı, kendisi münazara yapacağını belirtiyor. Ancak, Trump’ın hasta olması, Biden tarafını endişelendiriyor. Kısacası, piyasadaki dinamikler sürekli değişiyor.

Bu hafta, Fed Başkanı Powell ekonomi için desteğe ihtiyaç var demesinin ardından Trump’ın demokratların paketini durdurma kararı vermesi de piyasaların gözünden kaçmadı. ABD’de siyaset oldukça hareketli ve sıcak. Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine doğru yavaş yavaş ilerlerken siyasi gündem daha da hareketlenir diye düşünüyorum, çünkü Trump var. Ons altında teknik görünüm çok güçlü değil, 1900 dolar üzerinde kalamadığı sürece yükselişinde zorlanmaya devam edebilir.

Ortalamalarının altında seyrediyor ve bu ortalamaları aşması kazançlarını genişletmesini destekleyebilir. Ancak ortalamalar şu anda 1910 dolar ve 1940 dolar seviyelerinde, fiyat hareketinden uzakta. Dolayısıyla bu seviyeler direnç noktaları olarak takip edilebilir. Ara direnç olarak, 1900-1905 dolar seviyeleri karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde, ana destek 1848 dolar seviyesinden geçiyor. Olası satışlar bu destek noktasına karşılandığı sürece satış baskısından bahsetmek zor olabilir.

Gram altın yatırımcısı, mevcutta portföylerinde pozisyonlarını korumaya devam edebilirler. Gram altın bu sabah hafif alıcılı, ons altındaki yükseliş gram altının da bu hareketini destekliyor. Gram altın 480 TL üzerinde kaldığı sürece ilave alımlar yapılabilir veya temkinli yatırımcılar 480 TL altına doğru olası düşüş hareketini bekleyebilirler. Gram altında geri çekilmelerde birer alım fırsatı olabilir. 

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