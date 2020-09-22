Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 22 Eylül güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.64 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.99 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.63 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 7.64 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6111 TL seviyesini, en yüksek ise 7.6695 TL seviyesini görürken; saat 13.54 itibarıyla 7.6458 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.0084 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9983 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.8294 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.16 oranında düşüşle 93.52 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1763 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.77 seviyesinde bulunuyor.

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Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini bildiren analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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