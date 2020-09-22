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Tüketici güven endeksi açıklandı

22.09.2020 - 10:09 | Son Güncelleme :
Tüketici güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tüketici Güven Endeksi eylül ayında 82 olarak gerçekleşti. Önceki veri 79.4 seviyesindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğünün tavsiyeleri doğrultusunda ve uluslararası karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla tüketici güven endeksini oluşturan dört alt endeksten ikisini güncelledi.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 3,2 arttı. Ağustos ayında 79,4 olan endeks değeri eylülde 82'ye çıktı.

Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi de aylık bazda yüzde 3,7 artışla 61,8 olarak hesaplandı.

Hanenin maddi durumu endeksi söz konusu ayda yüzde 5,8 artarak 71,8 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 1,7 artarak 79,1'a çıktı.

Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 4,8 yükseldi ve 83,3 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen aya göre yüzde 1,3 artarak 93,8'e çıktı.


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