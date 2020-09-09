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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 9 Eylül güncel dolar fiyatlar

09.09.2020 - 09:16
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 9 Eylül güncel dolar fiyatlar

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.48 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.81 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.48 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4760 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4909 TL seviyesini görürken; saat 09.12 itibarıyla 7.4856 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8.8277 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.8147 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.7013 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 oranında yükselişle 93.53 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1770 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.24 seviyesinde bulunuyor.


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