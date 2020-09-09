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Gram altın fiyatları, 1 gram altın ne kadar, Çeyrek altın fiyatları, Altın yorum, 9 Eylül altın fiyatları

09.09.2020 - 09:05
Gram altın fiyatları, 1 gram altın ne kadar, Çeyrek altın fiyatları, Altın yorum, 9 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 463 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1934 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1927 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 462 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 464 lira seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 462.92 lira, en yüksek ise 465.62 lira seviyesini görürken; saat 09.01 itibarıyla yüzde 0.20 oranında düşüşle 463.78 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 117 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1934 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.22 oranında düşüşle 1927 dolardan işlem gördü.

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