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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 24 Temmuz güncel döviz fiyatları

24.07.2020 - 10:20
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 24 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6,8485'den işlem görüyor.

Dün 6,84 - 6,85 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,8437'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,8485'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 7,9545'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,7295'ten satılıyor.

Doların diğer para birimlerine karşı düşüşü bugün de devam ediyor. Üst üste 5 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyan olar endeksi, 94,57 ile 22 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek 1,1627 ile Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası şu dakikalarda 1,1616'dan işlem görüyor.

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Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 8,25'te sabit bıraktığını hatırlatarak, bugün yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors'un Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirtti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin izleneceğini dile getirdi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 - 6,86 dar bandının takip edileceğini kaydetti.


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