‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Şişecam birleşmesine SPK'dan onay Şişecam birleşmesine SPK'dan onay

Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? altın yorum, güncel altın fiyatları 24 Temmuz

24.07.2020 - 10:28 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? altın yorum, güncel altın fiyatları 24 Temmuz

Gram altın fiyatları tarihi rekor seviyesine yakın seviyeden işlem görürken; altının ons fiyatı ise 1892 dolar seviyesinde bulunuyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Özer, altın fiyatlarında yükselişin nedenlerini açıklayarak, altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini paylaştı.

Gram altın fiyatı, tarihi rekor seviyesini dün 417.79 lira seviyesine taşırken; haftanın son işlem gününe 414 liradan başladı. Gram altın gün içerisinde en yüksek 417.10 lira seviyesini, en düşük ise 413.90 lira seviyesini görürken; saat 10.20 itibarıyla 416.25 lira seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 686 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 728 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde en yüksek 1894 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.28 oranında yükselişle 1892 dolardan işlem gördü.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR? YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?
Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Küresel ölçekte ultra gevşek politikalar ons altının yükselişinde ana etken. Bu hafta Avrupa Birliği Liderlerinin 750 milyar Euro’luk kurtarma paketini onaylaması ons altını destekledi. Aynı zamanda ABD Kongresinde konuşulmaya başlanan ek teşvik paketi de yolda gibi görünüyor. Hükümetler ve Merkez Bankaları ekonomileri desteklemek için halen daha ayaklarını gaz pedalında tutuyorlar. Kısa vadede de gevşek para politikalarının kısılmasına yönelik bir aksiyon beklenmiyor. Dolayıyla ons altını global para politikaları belli bir süre daha desteklemeye devam edecek gibi görünüyor.

Ekonomileri desteklemek için açıklanan teşvik paketleri ve salgına yönelik risklerin halen daha varlığını koruması küresel piyasalarda tahvil faizlerini baskılıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri şu sıralar yüzde 0.60’ın altına gerilemiş durumda. Şayet beklenen enflasyon dikkate alınacaksa reel faiz olarak bakıldığında eksi faiz söz konusu. Dolayısıyla getiri açısından ons altın oldukça ön plana çıkıyor. 

Başka bir açıdan baktığımızda ise vaka sayılarının halen daha artmaya devam etmesi ve salgının bizi terk etmemesi piyasadaki belirsizliği tetikliyor. Her ne kadar aşı ile ilgili gelişmeler daha yüksek tondan gelse de henüz tam olarak belirsizliğin üstünü örtmüş değil. Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Trump’ın salgına yönelik gelişmelerin daha kötüye gitmesi sonrası iyileşme olacağını belirtmesi durumun hassasiyetini ortaya koydu ve ons altında yükseliş eğilimi hızlandı. Böyle bir ortamda ons altına olan talebin devam etmesi oldukça olası görünüyor.

Tüm bunlarla birlikte ons altını destekleyecek gelişmelerin varlığının korunduğunu söylemek mümkün. Biz her geri çekilmenin bir alım fırsatı verdiğini düşünüyor. Her geçen gün ise geri çekilmelerin boyunun kısaldığını izliyoruz. Dolayısıyla ons altında sert bir aşağı yönde düzeltme olsa dahi yukarıda saydığım gelişmeler konu başlığı olarak kalmaya devam ettiği sürece yükseliş potansiyeli korunacaktır. Mevcut durumda tüm şartlar altını desteklemeye devam ediyor.

Teknik olarak grafiklere baktığımızda sert yükseliş hareketinden sonra bizi temkinli olamaya itecek görünüm söz konusu. Ancak ons altında henüz yükselişin sonlanacağına yönelik yorum yapamıyoruz. Dolayısıyla aşağı yönlü düzeltmelerin olması mümkün. Özellikle 1818-1800 dolar seviyesine doğru oluşabilecek geri çekilmeler alım fırsatı sunabilir. Kısa, orta ve uzun vadede ana yönümüz yukarı olmaya devam ediyor. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.041 Değişim: 0,01% Hacim : 5.394 Mio.TL Son veri saati : 10:54
Düşük 118.221 24.07.2020 Yüksek 119.121
Açılış: 118.501
6,8474 Değişim: 0,06%
Düşük 6,8335 24.07.2020 Yüksek 6,8501
Açılış: 6,8435
7,9549 Değişim: 0,20%
Düşük 7,9191 24.07.2020 Yüksek 7,9589
Açılış: 7,9387
417,19 Değişim: 0,48%
Düşük 413,90 24.07.2020 Yüksek 417,52
Açılış: 415,21
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.