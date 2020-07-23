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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 23 Temmuz güncel döviz fiyatları

23.07.2020 - 11:16 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 23 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.84 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.92 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.84 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.93 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.84 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8309 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8526 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.37 itibarıyla 6.8492 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.9440 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.9319 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.7013 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 düşüşle 94.90 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1581 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.30 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.40 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısının takip edileceğini belirtti.

Veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'nin işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.84-6.86 TL dar bandının izleneceğini bildirdi.

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