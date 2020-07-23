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Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

23.07.2020 - 12:17
Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 11 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi. İhaleye 39 milyar 390 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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