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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 16 Temmuz güncel döviz fiyatları

16.07.2020 - 10:41
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 16 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, gününe yükselişle başlamasının ardından yatay seyirle 6,8580'den işlem görüyor.

Dün yurt içi piyasalarda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla işlem yapılmazken, uluslararası piyasalarda dolar/TL, 6,8530-6,8755 bandında işlem hareket etmesinin ardından gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6,8572'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay seyirle 6,8580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,8220'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,6050'den satılıyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 96,2 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1410 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de perakende satışlar ile Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü verilerinin izleneceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek, 6,88'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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