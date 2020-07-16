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Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

16.07.2020 - 11:32
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Bütçe gelirleri haziranda 66,3 milyar lira, giderleri 85,6 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe haziranda 19,4 milyar lira, ocak-haziran döneminde ise 109,5 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 artarak 66 milyar 272 milyon lira, bütçe giderleri ise yüzde 26,8 artarak 85 milyar 643 milyon lira oldu.

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Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 yükselerek 455 milyar 411 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 17,3 artarak 564 milyar 862 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi haziranda 19 milyar 370 milyon lira ve ocak-haziran döneminde 109 milyar 450 milyon lira açık verdi.


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