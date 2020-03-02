Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 2 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 6.23 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.89 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.22 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.92 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.23 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.1999 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.2593 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 17.26 itibarıyla 6.2254 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.9245 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.9475 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 6.15-6.25 TL bandının takip edileceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.56 düşüşle 97.53 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1125 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.72 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.16 seviyesinde bulunuyor.

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