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SPK duyurdu! Açığa satış yasağı devam ediyor

02.03.2020 - 09:22
SPK duyurdu! Açığa satış yasağı devam ediyor | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, 28 Şubat'ta alınan kararla açığa satış işlemlerini yasaklamıştı. Kurul yeni karar alarak ikinci bir duyuru yapılana kadar açığa satış yasağının devam edeceğini ilan etti.

Sermaye Piyasası Kurulu açığa satış yasağına ilişkin yeni açıklamada bulundu. Kurul, 28 Şubat 2020'de getirilen açığa satış yasağının ikinci bir duyuru yapılana kadar devam edeceğini açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması şöyle:

Kurulumuzun 28.02.2020 tarihli kararı ile Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 28.02.2020 tarihinde;

1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

2. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmiştir.

Kurulumuz Karar Organı’nın 02.03.2020 tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin 02.03.2020 tarihinden itibaren, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmeleri işlemidir. Hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir.


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