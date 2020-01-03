Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 3 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yen güne 5.95 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.65 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.97 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.65 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.95 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9511 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9792 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 14.28 itibarıyla 5.9773 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.6547 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8173 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.9750 TL'nin direnç, 5.9350 TL'nin destek konumunda olacağını belirtti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.23 yükselişle 96.75 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1129 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.77 seviyesinde bulunuyor.

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