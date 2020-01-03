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Faturaları düşürecek ‘zekâ’

03.01.2020 - 08:45 | Son Güncelleme :
Faturaları düşürecek ‘zekâ’ | Ekonomi Haberleri

Günlük hayatın sorunsuz işlemesi için enerjide kesintisiz bir üretim gerekirken, tüketiciler de kendi ceplerini düşünüyor.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre; Tüketiciler, her ne kadar farklı yöntemler kullanıp tasarruf tedbirleri alsa da bu her zaman faturayı istenilen düzeye indirmeye yetmiyor. Evlerdeki tüketimi yükselten en önemli etkenlerin başında ise aşırı enerji tüketimine sahip ev aletleri geliyor. İşte bu noktada enerji zekası devreye giriyor. Enerji zekası ile Türkiye’nin enerji tüketiminin de büyük ölçüde düşeceğini söyleyen İnavitas Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alper Terciyanlı, ürettikleri yapay zekalı akıllı cihazın evlerdeki elektrik tüketimini analiz edip bir enerji yönetim süreci oluşturduğunu söyledi. Cihazın, fazla çalışan ütünün elektriğini kesip, tüketici evde yokken kombi ve klimayı ona göre çalıştırdığını belirten Terciyanlı, “Bu sistem hem evlerde hem de sanayi ve ticarethanelerde kullanılabiliyor. Bizim yaptığımız analize göre Türkiye’nin tüketiminde yıllık 13.3 oranında bir tasarruf sağlanıyor. Bu aynı zamanda Ankara ve İzmir’in bir yıllık toplam tüketimine denk geliyor” dedi.

TÜKETİMİ BİLDİRİYOR

Enerji zekası ile dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji santralları, işletmeler, evler gibi enerjinin üretildiği ve tüketildiği her alanda anlık enerji kontrolü ve yönetimini sağladıklarını belirten Terciyanlı, “Geliştirdiğimiz akıllı cihazları evlerdeki elektrik saatlerine adapte ediyoruz. Evlerde kullanılan ütü, buzdolabı, çamaşır makinesi ve televizyon gibi tüm elektronik aletlerin bir enerji frekansı var. Gün içinde yapay zeka hepsini izleyip verileri topluyor ve bu veriyi işliyor. Bu cihazlardan biri fazla tüketim yaptığında size bildiriyor ya da uzun süredir çalışan cihazınızın kapanmasını sağlıyor. Ayrıca sistem sizin eski ya da fazla tüketime sahip olan cihazınızı tespit edip bunu size bildiriyor” diye konuştu.

Bu sistemin büyük tesislerde ve sanayi kuruluşlarında kullanıldığında maliyet avantajı sağladığını belirten Terciyanlı, “Yapay zeka o an mağazadaki insan sayısını tespit edip ortam sıcaklığını ona göre ısıtıp soğutuyor. Sistem santrallarla bağlantılı çalıştığı için elektrik kesintisi olmadan önce müşterilerine uyarıda bulunuyor. Ayrıca büyük marketler ya da şirketler buradan arttırdıkları kapasiteyi ise daha sonra satabiliyor” dedi.


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