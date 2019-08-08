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Dolar kurunda son durum

08.08.2019 - 09:31
Dolar kurunda son durum | Döviz Haberleri

Dolar kuru, gün içerisinde 5.47 TL seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini görürken; Euro kuru ise en düşük 6.14 TL seviyesini gördü.

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.48 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.47 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.4701 TL seviyesini görürken, kur böylelikle 2 Nisan tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Dolar kuru, saat 09.32 itibarıyla 5.4755 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1467 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.1530 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise şu dakikalarda 6.6576 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.04 yükselişle 97.38 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1206 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.22 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.99 seviyesinde bulunuyor.


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