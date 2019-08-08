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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

08.08.2019 - 09:15
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor | Piyasa Haberleri

Ticaret savaşı gelişmeleri gündemin odağında yer almaya devam ederken, taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürmesi nedeniyle piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) dünkü açıklamaları ticaret savaşında açılan kur cephesinde tansiyonun düşmesini sağladı. PBoC bugün dolar/yuan paritesini 7'nin hemen üzerinde belirlese de, seviyenin tahminlerden daha güçlü bir yuana işaret etmesi nedeniyle pay piyasalarında pozitif karşılandı.

Ticaret savaşı endişelerinin en güçlü etkisi petrol ve altın fiyatlarında görüldü. Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi dün hızlanırken, Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar eylülde gerçekleştirilecek OPEC toplantısına ilişkin arz kısıntısı beklentilerini güçlendirdi.

Dün 55,9 dolarla yaklaşık 2019'un en düşük seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı Suudi Arabistan'ın telefon diplomasisi yaptığı haberleri ile toparlayarak 58 dolar seviyelerine çıktı. Altının ons fiyatı ise 1.510 dolarla Nisan 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle pay piyasalarında sakin bir seyir izlendi. Dow Jones ve S&P 500 endeksi günü yatay tamamlarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, dün yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankasının daha yüksek oranda ve hızlı bir şekilde faiz indirimi yapması gerektiğini kaydetmesi sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,5950 ile Ekim 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarında etkili olan tepki alımları endekslerin yükselmesini sağladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti.

Bugün Çin'de PBoC'nin dolar/yuan paritesini beklentilerin altında, 7,0039 seviyesinde sabitlemesi sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,5 artış kaydetti. Bugün açıklanan verilere göre Çin'de ihracat temmuzda yüzde 3,3 ile beklentilerden fazla arttı.

Yurt içinde ise dün 100.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,53 azalışla 98.056 puandan tamamladı. Dün 5,4924'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4800 seviyesine geriledi.

Analistler, Fırat'ın doğusuna ilişkin ABD heyeti ile görüşmelerin Türk lirasını pozitif etkilediğini belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin askeri heyetiyle gerçekleştirilen görüşmeler konusunda açıklamada bulundu ve "Burada aslolan Fırat'ın doğusunda adım atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor. Suriye'de barış koridoru için harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bugün hareketlenen veri gündeminin de piyasaların gündeminde olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Analistler, dolar/TL'de ise 5,4690 desteğinin kırılması durumunda 5,4500 ve 5,4250 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri 
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları 
17.00 ABD, haziran ayı toptan eşya stokları 


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