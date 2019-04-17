Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Nisan 2019 dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.73 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.50 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.77 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 5.7100 TL'yi görürken, en yüksek 5.7966 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 17.08 itibarıyla 5.7389 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.5051 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.80 TL'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda 5.70 TL ve 5.64 TL seviyelerinin gündeme geleceğini belirtti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 yükselişle 96.66 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1295 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.05 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.95 seviyesinde bulunuyor.