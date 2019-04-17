‹ Önceki Haber 4 yıl sonra bütçe onayı 4 yıl sonra bütçe onayı Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

Çin beklentilerin üzerinde büyüdü

17.04.2019 - 08:23 | Son Güncelleme :
Çin beklentilerin üzerinde büyüdü | Ekonomi Haberleri

Çin ekonomisi yılın ilk üç aylık döneminde yıllık bazda yüzde 6.4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede, bu yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 oldu. Söz konusu verideki artış, bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşti.

Ekonomistler, Çin ekonomisinde büyümenin yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyordu. Öte yandan Çin ekonomisi geçen yılı yüzde 6,6 büyüme oranı ile tamamlamıştı. Açıklamada, ekonominin küresel belirsizlikler ile yapısal sorunların yol açtığı aşağı yönlü ekonomik baskılardan etkilendiğine işaret edilerek, reform ve kalkınma çabalarının sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. 

EN YÜKSEK BÜYÜME HİZMETLERDE

Bu arada Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, ilk çeyrekte yüzde 7 ile en yüksek büyümenin görüldüğü sektör hizmetler oldu. Sektörün GSYH içindeki payı da yüzde 57,3'e ulaştı.

Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 6,1 ve tarımda yüzde 2,7 büyüme kaydedildi. Büyüme artışının yüzde 65,1'i ise tüketimdeki artıştan kaynaklandı.

Analistler büyüme verilerinin piyasa öngörülerinin üzerinde geldiğini belirterek, ticaret müzakereleri devam ederken sanayi sektörü ve artan tüketici harcamalarının büyüme rakamlarını desteklediğini bildirdi.

Buna karşın ilk çeyrek büyümesinin geçen yılki yüzde 6,6'lık oranın altında kaldığına işaret eden analistler, Çin'in sürdürülebilir büyüme patikasına döndüğünü belirtmek için erken olduğunu, ivmenin korunması için daha fazla politika desteği gerektiğini kaydetti. 


‹ Önceki Haber 4 yıl sonra bütçe onayı 4 yıl sonra bütçe onayı Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.886 Değişim: -1,34% Hacim : 5.308 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.624 18.04.2019 Yüksek 97.912
Açılış: 97.912
5,8025 Değişim: 1,21%
Düşük 5,7315 18.04.2019 Yüksek 5,8517
Açılış: 5,7331
6,5414 Değişim: 0,55%
Düşük 6,4872 18.04.2019 Yüksek 6,6060
Açılış: 6,5059
237,68 Değişim: 0,99%
Düşük 234,82 18.04.2019 Yüksek 240,03
Açılış: 235,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.