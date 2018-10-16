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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 16 Ekim dolar fiyatları )

16.10.2018 - 08:38 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.77 TL'de işlem görüyor. Euro fiyatları ise 6.69 TL'de hareket ediyor.

Piyasalarda iyimser hava sürerken, dolar kuru 5.7600 TL'ye gerileyerek 17 Ağustos'tan beri en düşük seviyeye geriledi. Dolar kuru saat 17.17 itibarıyla 5.7785 TL seviyesinde bulunurken, 6.6814 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.6923 TL'de hareket ediyor.

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Analistler, teknik açıdan dolarda 5.80 TL'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini bildirirken, 5.75 TL ve 5.67 TL seviyelerinin gündeme geleceğini söyledi.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.41 olurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 26.56 seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, 0.05 düşüşle 94.72 puanda bulunurken; Euro/dolar paritesi ise 1.1582 seviyelerinde...

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