Microsoft'un kurucu ortağı hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü teknoloji firması Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen, 65 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Allen, 20.3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 21. kişisiydi.

Teknoloji devi Microsoft'un kurucularından Paul Allen, hodgkin dışı lenfoma kanseri sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti. Allen'ın dün öğleden sonra ABD'nin Seattle kentinde öldüğü açıklandı. Bu ay başında tedavi gördüğünü açıklayan Allen, yaklaşık dokuz yıl önce aynı kanseri yenmişti.

Microsoft'un uzun yıllar CEO'luğunu üstlenen Allen, ilk olarak kanser teşhisi konduğunda görevinden ayrılmıştı.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNDENDİ

Dünyanın en zengin kişileri arasındaki Allen, Forbes'in milyarderler listesinde, 20.3 milyar dolarlık servetiyle 21'inci sırada yer alıyor.

PAUL ALLEN KİMDİR?

Paul Gardner Allen, 1953 yılında Amerika'da doğdu. Servetini, Bill Gates ile birlikte Microsoft‘un kurucusu olmaya borçlu. Forbes Dergisi‘nin 2006 “Milyarderler Listesi“ne göre 22.7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin altıncı insanı.

Servetinin 5 milyar doları Microsoft hisseleri olan Allen, aynı zamanda Charter Communications‘da yönetici ve Dreamworks Animation‘da da ortak yönetim görevlerinde bulunuyor. Paul Allen’ın iki de profösyönel spor takımı var: Seattle Seahawks ve Portland Trail Blazers.

Paul Gardner Allen, Kenneth S. Allen ve Faye G. Allen‘ın çocukları olarak 21 Ocak 1953 de Seattle, Washington‘da dünyaya geldi.

Allen, Bill Gates’le tanışıp arkadaş olacağı Seattle’ın saygın özel okullarından biri olan Lakeside School‘a başladı. Gates, Allen’dan 2 sınıf alttaydı ancak bilgisayar üzerine olan ortak duyguları, tanışıp sıkı birer dost olmalarını sağlamakta gecikmiyordu.

Okulun ufak bilgisayarını birlikte, aralıksız meşgul ediyorlardı. Ancak daha güçlü ve çok yönlü bir bilgisayar olan ihtiyaçları onları Washington Üniversitesi bilgisayar laboratuvarlarına çekiyordu. Laboratuvarlara gizlice giren Allen ve Gates’in yakalanması uzun sürmedi. Ancak üniversite yönetimiyle yaptıkları “öğrencilere ücretsiz bilgisayar desteği” anlaşması sayesinde laboratuvarlara girişlerine izin verildi.

Mezuniyetlerinin ardından Allen Washington State University‘e, Getes ise Harvard College‘e girdi. Ancak Allen iki seneyi henüz tamamlamıştıki eğitimine devam etmek istemedi. Eğitimini yarım bırakmasındaki sebep belliydi: Kişisel bilgisayarlar ( Personal Computers ) için yazılım üretmek. Çok geçmeden Gates’i de okulunu bırakması ve kendisiyle birlikte çalışması için ikna etti.

1975 yılında Gates ile birlikte, Albuquerque, New Mexico‘da, Microsoft’u ( Micro-soft ) kurdu ve Basic Interpreter satmaya başladı. 1980 senesinde Allen, Microsoft’un, QDOS adı verilen işletim sistemini satın alması için öncülük etti.

Microsoft’un QDOS’u 59.000 dolara almasından sonra Gates ve Allen, QDOS üzerinde tekrar çalışarak, işletim sistemini IBM‘in ihtiyaçlarına göre düzenledi. IBM ile yapılan kontrat, Microsfot’un IBM’in yeni PC’lerinin işletim sistemlerini üreteceği üzerineydi. Bu gelişme Microsoft için büyük tırmanışın ilk adımıydı.

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