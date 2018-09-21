Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 21 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.27 TL'de bulunurken, Euro fiyatları ise 7.40 TL'de hareket ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gelecek 3 yıl için ekonomi vizyonunu açıkladığı Yeni Ekonomi Programı sırasında 6.14 TL'nin altına gerileyen dolar kuru, yeni güne 6.23 TL'den başladı. Dolar gün içerisinde en düşük 6.1896 TL'yi, en yüksek ise 6.2869 TL'yi görürken; saat 11.48 itibarıyla 6.2772 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise şu dakikalarda 7.4054 TL'de bulunuyor.

Dolar, teknik açıdan 6.19 TL'nin destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, 6,41 TL'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.09 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 25.40 seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar endeksi dün 9 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesi olan 93.82'yi gördükten sonra bugün, yüzde 0.03 yükselişle 93.50 seviyesinde bulunuyor. atırımcıların ABD-Çin ticari savaşı konusundaki endişelerinin azaldığı bir ortamda dolardan gelişmekte olan piyasalar da dahil olmak üzere, diğer para birimlerine yönelmesiyle endeks bu hafta yüzde 1'den fazla geriledi. Euro/dolar paritesi de 1.1787 seviyelerinde...

BAKAN ALBAYRAK YENİ EKONOMİ PROGRAMI'NI AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı olarak adlandırılan OVP sunumunda, büyüme bu yıl yüzde 3.8, 2019'da yüzde 2.3 olarak öngörüldü. Yeni Ekonomi Programı'na göre enflasyonun bu yılı yüzde 20.8'de tamamladıktan sonra 2019 sonunda yüzde 15.9'a gerilemesi bekleniyor. Öte yandan bütçe açığının GSYH'ya oranının bu yılı yüzde 1.9'da tamamladıktan sonra 2019'da yüzde 1.8 olması bekleniyor.