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Petrol fiyatı 79 dolar sınırında

21.09.2018 - 09:27
Petrol fiyatı 79 dolar sınırında

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 78,93 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,41 dolardan güne başlayan ve gün içinde 79,80 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,63 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.01 itibarıyla yüzde 0,38’lik artışla 78,93 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,40 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki yükselişten Ortadoğu ülkeleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü (OPEC) sorumlu tuttu.

Ortadoğu ülkelerini ABD'nin koruduğunu belirten Trump, "Biz Ortadoğu ülkelerini koruyoruz, biz olmasak uzun süre güvende olmazlar. Onlar ise daha yüksek petrol fiyatları için bastırmaya devam ediyor. Bunu hatırlayacağız. OPEC tekeli, fiyatları şimdi düşürmeli." ifadesini kullandı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, Japon petrol şirketleri, hükümetin ABD ile sürdürdüğü Tahran'a yaptırımlardan muafiyet görüşmeleri sonuçlanana kadar İran'dan petrol sevkiyatını askıya aldı. Japonya Petrol Birliği Başkanı Takashi Tsukioka, "Her firmanın aynı kararı alarak, petrol sevkiyatlarını geçici olarak askıya aldığını ve durumu dikkatle izlediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Emiri Hamkani ise ABD'nin "İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımlarını" delmek için Enerji Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurulduğunu söyledi.

Uzmanlar, Pazar günü Cezayir'de yapılması planlanan OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin katılacağı toplantıda, kartelin petrol arz artışına gitmeyebileceği beklentisinin, fiyatların yüksek düzeyde kalmasına neden olduğuna işaret ediyor.

Ayrıca uzmanlar, orta vadede petrol fiyatlarının 79-80 bandında tutunacağını savunuyor. Brent petrolde, teknik olarak 78,78 ile 78,86 dolar aralığının direnç, 78,62 ile 78,70 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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