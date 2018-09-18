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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 18 Eylül dolar fiyatları )

18.09.2018 - 08:53 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.44 TL'de, Euro fiyatları ise 7.53 TL'de hareket ediyor. Piyasaların gözü Orta Vadeli Program'da...

Haftanın ilk işlem gününü 6.31 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni güne 6.34 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.3056 TL seviyesinden hareket ederken, en yüksek 6.4534 TL seviyesini gördü. Dolar saat 14.13 itibarıyla 6.4454 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru aynı dakikalarda 7.5322 TL seviyesinde bulunuyor.

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Piyasalar perşembe günü açıklanacak olan Orta Vadeli Program'a (OVP) odaklanmış durumda. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararı ardından OVP'den de etkili bir maliye politikası çıkması halinde TL'ye destek olabileceği belirtiliyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.04 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.32 seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.05 yükselişle 94.14 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1684 seviyelerinde...

 


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