Trump, Çin'e ek vergi için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile süren ticaret savaşını tırmandıran bir adım atarak dün 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha yüzde 10 oranında yeni gümrük vergisi getirdiğini açıkladı.

Yeni vergileri açıklayan Trump, eğer Çin, Amerikan çiftçileri ya da şirketlerine karşı misilleme yaparsa "Derhal üçüncü aşamaya geçeceğiz; bu, 267 milyar dolarlık ürüne de yeni gümrük verileri getirmemiz demek" dedi. Ancak Trump Apple ürünü akıllı saatler, Fitbit ürünleri ile bazı tüketici mallarını yeni vergiden muaf tuttu.

Trump yönetimi 267 milyar dolarlık Çin malına bir vergi daha getirirse, bu Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatın tümünü kapsayacak ve bu durumda iPhone ve rakip markalar da aynı akıbetten kurtulamayacak.

Yeni açıklanan listedeki ürünlere 24 Eylül'den itibaren uygulanacak verginin oranı yıl sonunda yüzde 25'e çıkacak.

Üst düzey yetkililer, bu düzenlemenin Amerikan şirketlerinin başka ülkeleri kapsayan arz zincirlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını söylediler.

Trump yaptığı yazılı açıklamada, "Yapılmasını istediğimiz değişiklikleri çok açıkça ifade ettik ve Çin'e bize daha adil davranması için her fırsatı tandık" dedi.

"Ancak Çin şu ana kadar uygulamalarını değiştirmeye yanaşmadı."

ABD, Çin'i ticaret, teknoloji transferi ve yüksek teknoloji sübvansiyonu konularındaki uygulamalarını değiştirmeye zorlamak için şimdiye kadar 50 milyar dolarlık Çin malına vergi getirmiş, Çin de bu adıma karşılık vermişti.