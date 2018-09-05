Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 5 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları yeni güne 6.68 TL seviyelerinden başlarken, şu dakikalarda 6.69 TL'de bulunuyor. Euro fiyatları ise 7.75 TL seviyelerinde hareket ediyor. Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında...

Artan jeopolitik risklerle piyasalarda hareketlilik sürerken dolar kuru, güne 6.68 TL seviyesinden başladı. Dolar gün içerisinde en yüksek 6.7252 TL seviyesini görürken, saat 12.35 itibarıyla 6.6952 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 7.7798 TL'ye kadar yükselirken şu dakikalarda 7.7581 TL seviyelerinde...

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10 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi yüzde 20.95 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi ise 24.39 seviyesinde hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren Dolar endeksi, yüzde 0.06 yükselişle 95.43 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1580 seviyesinde hareket ediyor.

DOLARDA 6.50 TL SEVİYESİ KRİTİK

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Dolar/TL’de şimdilik değişen bir gelişme yok. 13 Eylül günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) tatmin edici bir faiz artışının gelip gelmeyeceğine yönelik endişelerin yanında ABD ile ilgili belirsizliklerin sürüyor olması iç piyasayı huzursuz ediyor. Diğer yandan, dolar endeksinin 95 puanın üzerinde olması da gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) yayınlamış olduğu raporunda, yükselen piyasa ekonomilerine yönelik sermaye girişlerinin ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 80'den fazla gerilediğini bildirdi. Bu açıklamada, gelişmekte olan ülke paraları açısından 2018 yılının oldukça zor geçtiğini ve bu durumdan TL’nin de negatif nemalandığını ifade etmekte. Bugün için veri takvimi sakin ancak haber akışları yakından takip edilmeli. İdlib ile ilgili gelişmelerde çok sert bir şekilde kur üzerinde hareket yaratmasa bile baskı kurduğunu dolayısıyla İdlib hakkında gelişmeleri de izlemenin doğru olabileceğini düşünmekteyim" şeklinde söyledi.

Karadağ teknik olarak ise şöyle değerlendirdi: "Dolar kuru için iyimser senaryoda özellikle 13 Eylül TCMB faiz kararına kadar 6.50 TL - 6.75 TL aralığında seyrin korunması beklenebilir. Ancak olası bir haberin bu bant aralığını değiştirme ihtimalini de unutmamakta fayda var. Şu sıralarda, 6.70 TL bölgesine yakın seyreden kur için bu seviyenin üzerinde ısrarcı seyri, yükselişini tetiklemesi açısından kritik olabilir. Kurun rahatlaması içinse 6.50 TL seviyesinin altında kapanışları görmekte fayda var"

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

10.55 Almanya, ağustos ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi temmuz ayı perakende satışlar

15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi