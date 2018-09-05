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Trump'tan Arjantin'e destek

05.09.2018 - 08:48
Trump'tan Arjantin'e destek

ABD Başkanı Trump, "Cumhurbaşkanı Macri, ekonomik ve finansal açıdan zor olan bu durumda mükemmel bir iş çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Macri'nin liderliğine güveniyorum ve Arjantin'nin parasal ve mali politikalarını mevcut ekonomik sınamaları çözmek için Uluslararası Para Fonu ile çalışmasını kuvvetle destekliyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ekonomik krizdeki Arjantin'e desteğinin süreceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Macri'nin liderliğine güveniyorum ve Arjantin'nin parasal ve mali politikalarını mevcut ekonomik sınamaları çözmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile çalışmasını kuvvetle destekliyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Ülkesinin zor günlerden geçen Arjantin'e güçlü desteğinin süreceğini belirten Trump, şunları kaydetti:

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"Arjantin, ABD'nin uzun süredir stratejik ortağı ve NATO dışındaki önemli bir müttefiki. Cumhurbaşkanı Macri, ekonomik ve finansal açıdan zor olan bu durumda mükemmel bir iş çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Macri'nin liderliğine güveniyorum ve Arjantin'nin parasal ve mali politikalarını mevcut ekonomik sınamaları çözmek için IMF ile çalışmasını kuvvetle destekliyorum."

Brezilya ve Meksika'nın ardından Latin Amerika'nın en büyük üçüncü ekonomisine sahip olan Arjantin, pesoda yılın başından beri yaşanan sert değer kaybıyla derinleşen ekonomik kriz nedeniyle mayısta IMF'nin kapısını çalmak zorunda kalmıştı. IMF, Arjantin'in talebi üzerine ülkeye 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşması haziran ayında onaylanmıştı.

IMF'nin bugüne kadar vereceği en yüksek borç miktarını içeren söz konusu stand-by anlaşması, Arjantin'in kuruluşla 1956'dan bu yana yaptığı 39 anlaşmanın sonuncusu olarak tarihe geçmişti. IMF'ye en fazla başvuran ülkelerden biri olan Arjantin, kuruluştan en son 2000 yılında 40 milyar dolar borç almıştı.


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