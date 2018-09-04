Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 4 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, dün günü 6.62 TL seviyesinden tamamlarken şu dakikalarda 6.69 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise 7.73 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün beklentilerin hafif üzerinde gelen ağustos ayı enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın 'faiz artırım sinyali' veren açıklamasından sonra dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru, yeni güne 6.60 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en yüksek 6.7256 TL seviyesini gören dolar, saat 16.15 itibarıyla 6.6954 TL seviyesinde hareket etti. Euro kuru ise 7.7810 TL'ye kadar yükselirken şu dakikalarda 7.7389 TL'de bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.91 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 24.39 seviyesinde bulunuyor.

Teknik açıdan doların 6.68 TL seviyesinin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydeden analistler, 6,54 TL'nin destek konumuna geldiğini ifade etti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren Dolar endeksi, yüzde 0.46 itibarıyla 95.53 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 1.1552 seviyesinde hareket ediyor.

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