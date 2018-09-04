‹ Önceki Haber Piyasanın beklediği faiz artırımı gelir mi? Piyasanın beklediği faiz artırımı gelir mi? Sonraki Haber › ‘Cep’te kiralama dönemi ‘Cep’te kiralama dönemi

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 4 Eylül dolar fiyatları )

04.09.2018 - 08:43 | Son Güncelleme :
Dolar kurunda son durum

Dolar fiyatları, dün günü 6.62 TL seviyesinden tamamlarken şu dakikalarda 6.69 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise 7.73 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün beklentilerin hafif üzerinde gelen ağustos ayı enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın 'faiz artırım sinyali' veren açıklamasından sonra dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru, yeni güne 6.60 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en yüksek 6.7256 TL seviyesini gören dolar, saat 16.15 itibarıyla 6.6954 TL seviyesinde hareket etti. Euro kuru ise 7.7810 TL'ye kadar yükselirken şu dakikalarda 7.7389 TL'de bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.91 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 24.39 seviyesinde bulunuyor.

Teknik açıdan doların 6.68 TL seviyesinin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydeden analistler, 6,54 TL'nin destek konumuna geldiğini ifade etti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren Dolar endeksi, yüzde 0.46 itibarıyla 95.53 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 1.1552 seviyesinde hareket ediyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Piyasanın beklediği faiz artırımı gelir mi? Piyasanın beklediği faiz artırımı gelir mi? Sonraki Haber › ‘Cep’te kiralama dönemi ‘Cep’te kiralama dönemi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.189 Değişim: -0,77% Hacim : 5.881 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.915 04.09.2018 Yüksek 94.589
Açılış: 94.254
6,6855 Değişim: 0,70%
Düşük 6,5917 04.09.2018 Yüksek 6,7257
Açılış: 6,63865
7,7285 Değişim: 0,13%
Düşük 7,6571 04.09.2018 Yüksek 7,7811
Açılış: 7,7187
256,14 Değişim: 0,00%
Düşük 254,37 04.09.2018 Yüksek 258,61
Açılış: 256,13
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.