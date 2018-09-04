‘Cep’te kiralama dönemi

Kur artışı sonrası zamlar ve kontratlı satışların 6 aya kadar düşürülmesi karşısında akıllı telefon sektörü yeni çözümler üretiyor. Kiralama modelini masaya yatıran operatörler, aylık ödemelerle akıllı telefonları kullanıcılara sunacak.

Akıllı telefon almak artık eskisi gibi kolay olmayacak. Önce akıllı telefonlara yönelik kredi kartıyla yapılan taksitli satışlar yasaklandı. Sonra 1 Eylül itibariyle operatörlerin kontratlı akıllı telefon satışları 6 ay ile sınırlandırıldı. Buna bir de artan döviz kurlarından kaynaklanan zamlar eklendi. Başka bir deyişle Türkiye’de yaklaşık yüzde 40 pay alan 3 bin 500 TL ve üzeri akıllı telefonlar olan üst segment modellere ulaşmak artık daha zor. iPhone X, Samsung S9 veya Huawei P20 gibi akıllı telefonların taksitleri artık en az bin TL’den başlıyor.

OTOMOTİV MODELİ

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre; teknoloji marketleri operatörler ve sektörel dernekler de bu sorun için yeni çözümler üretmeye başladı. İlk masaya yatırılan çözümlerden biri kiralama modeli. Sektöre yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre özellikle üst segmentteki akıllı telefonlara tüketicilerin daha kolay ulaşılabilmesi için aylık ücretlerle kiralama modeli hayata geçirilecek. Yani kullanıcılar, tıpkı otomotiv sektöründe olduğu gibi akıllı telefonlara sahip olmayacak. Bunun yerine faturalarına ek olarak akıllı telefonlar için kira ödeyecek. Şu anda üzerinde çalışılan bu formülün hayata geçebilmesi için mobil iletişim operatörlerinin desteği şart. Hatta kiralama modelinin sadece operatörlerle hayata geçirilmesi planlanıyor. Tüketiciler kiraladıkları akıllı telefonların aylık ücretlerini faturalarına yansıtabilecek. Bu ücret ödenmediğinde ise tıpkı mobil iletişim hatlarında olduğu gibi kiralanan akıllı telefonlar görüşmelere kapatılacak.

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EN ERKEN 2019 BAŞI

Söz konusu formül için ilk resmi temaslar başlamış durumda. Ancak şu anda sektörün bu yeni modele hazırlanması gerekiyor. Hazırlanacak ilk konuların başında ayrılacak sermaye geliyor. Aylık 2 milyar lira civarında akıllı telefon satışının gerçekleştirildiği Türkiye’de operatörlerin bu talebe yetişebilmesi için önemli derecede bir sermayeyi bulundurması gerekiyor. Üzerinde konuşulan diğer bir konu da kiralanan akıllı telefonların kullanıldıktan sonra ne olacaklar? Türkiye’deki ikinci el piyasasında değerlendirilmesi ilk seçenek. Ancak bu modellerin yurtdışındaki ikinci el pazarda da değerlendirilmesi öne çıkıyor. Bunun için Türkiye’de alınan ÖTV ve TRT payının geri alınması sektörün üzerinde durduğu konuların başında. Yani şirketler, ithalat sırasında ödedikleri vergileri, ikinci el telefonları yurtdışında satarken geri almak istiyor.

Akıllı telefon kiralama modeli henüz üzerinde tartışılan ve planlanan bir formül. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda bu modelin, en erken 2019 başında hayata geçmesi planlanıyor. Özet olarak 2018’in son çeyreğinde akıllı telefon sektörünü zorlu bir dönem bekliyor.

PEŞİN ALMA TAKSİTLİ AL

Türkiye'deki akıllı telefonların satışlarında ilginç çözümler tüketicilere sunulmaya başlandı. Bunlardan birini dün Turkcell gerçekleştirdi. Şirketin web sitesinde akıllı telefonların peşin fiyatları, taksitli fiyatlarından daha yüksek olarak belirlendi. Örneğin; Samsung Galaxy Note 9’un peşin fiyatı 6 bin 499 TL. 6 aylık taksitin aylık ödemesi 1.037 TL. 6 taksit toplamına baktığımızda ise rakam 6 bin 224 TL’ye oluyor. Yani peşin fiyatı taksitli fiyatından 275 TL daha pahalı. Turkcell’in web sitesindeki birçok akıllı telefon aynı şekilde fiyatlandırılıyor.

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