Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Ağustos dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, güne 5.81 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda 6.22 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 7.09 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar ABD-Türkiye ilişkilerini izlenmeye devam ediliyor.

Türk Lirası'ndaki değer kaybını kontrol altına almak, ekonomik gelişmelere ilişkin endişelere son vermek amacıyla peş peşe atılan adımlar, Avrupa Birliği ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği öngörüsü ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmenin etkileriyle, dolar kuru güne 5.81 TL'den başladı.

Dolar, gün içerisinde en düşük 5.7502 TL'yi gerilerken, sonrasında yükselişe geçerek 6.3480 TL'yi gördü. Dolar kuru saat 14.03 itibarıyla 6.1684 TL seviyesinde bulunuyor. Euro, gün içerisinde en düşük 6.5698 TL'yi görürken, sonrasında 7.2366 TL'ye kadar yükseldi ve şu dakikalarda 7.0441 TL seviyesinde hareket ediyor. Sterlin de 7.8237 TL seviyelerinde...

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 24.65 seviyesinde hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, 96 puan seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken, şu dakikalarda yüzde 0.10 düşüşle 96.38 seviyelerinde...

Pazartesi öğleden sonra başlayacak bayram döneminde piyasaların kapalı olması nedeniyle bankacılar bugünü yüksek hacimli son işlem günü olarak görürken, kur ve faizde Türkiye ABD ilişkileri takip edilmeye devam ediliyor. Ayrıca Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesi ise piyasa kapanışı sonrası bekleniyor.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

12.00 Avro Bölgesi temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, TCMB ağustos ayı beklenti anketi

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi