Halkbank'a SPK'dan onay çıktı

SPK Halkbank'ın 5 milyar TL tutarında sermaye benzeri borçlanma aracı ihracına onay verdi.

Halkbank'ın nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 5 milyar TL nominal ihraç tavanı içinde sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı SPK tarafından onaylandı.

Açıklama SPK'nın haftalık bülteninde yer aldı. SPK bülteninde ayrıca Pasha Yatırım Bankası'nın 300 milyon dolar tutarında, yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına onay verildiği de belirtildi.

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