Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 1 Mart dolar fiyatları )

Dolar kuru 3.81 TL seviyesinin üzerindeki hareketini sürdürürken, euro kuru 4.64 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, ABD faizlerinin öngörülenden daha fazla yükseleceği endişeleri ve jeopolitik gelişmelerle 3.81 TL civarında dalgalı bir seyir izliyor.

Dolar kuru, güne 3.8035/3.8045 seviyesinde başlarken; gün içerisinde en yüksek 3.8182 seviyesini gördü. Kur saat 17.42 itibarıyla 3.3.8157 seviyesinde hareket ederken, Euro/TL aynı dakikalarda 4.6464 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar 1.2165 seviyelerinde...

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DOLAR ENDEKSİ 5 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Dolar endeksi Powell'ın ABD ekonomisine ilişkin iyimser açıklamalarının ardından Fed'in bu yıl dört faiz artırımı yapabileceği izlenimi uyandırmasıyla 90.746 ile beş haftanın zirvesine yükseldi. Piyasalar bu yıl üç faiz artırımı bekliyorlar.

Jeopolitik risklere paralel geçen hafta dalgalı bir seyir izledikten sonra bu haftada her iki yönlü dalgalanan dolar/TL Powell'ın açıklamalarıyla 14 Şubat'tan beri ilk kez 3.8167'ye yükselmişti.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.93, valörde son işlem yüzde 11.92 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 13.12 valörde son işlem yüzde 13.03 oldu.

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