Piyasalar yoğun veri gündemine odaklı

Küresel piyasalarda artan faiz artırım beklentileriyle oluşan negatif hava sürerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı açıklamalar ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu'nda, para politikası sunumunu yapacak. Temsilciler Meclisi'nde salı günü yaptığı sunumu tekrar edecek olan Powell'ın, sorulara vereceği yanıtların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Powell, salı günü yaptığı sunumda, kademeli faiz artırımlarına devam edileceği mesajını verdi. Bu durum, bu yıl 3 yerine 4 faiz artırımı yapılacağı yönündeki fiyatlamaları güçlendirdi ve piyasalara negatif yansıdı.

ABD'de dün ülke ekonomisinin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme oranı, yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e revize edildi. Böylece ülke ekonomisi, 2017'de yüzde 2,3'lik büyüme kaydetti. Gelişmeler sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 2,9135'i görmesinin ardından düşüşe geçerek 2,8665'e geriledi. Dolar endeksi ise yükselişini üçüncü güne taşıyarak bugün 90,744 ile yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,5, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,1 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,8 geriledi.

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Analistler, Powell'ın "şahin" olarak algılanan açıklamalarının uluslararası piyasalarda dolar talebi ile pay piyasaları ve riskli varlıklar üzerindeki satış baskısını artırdığını belirterek, bugün Senato'daki sunumun soru-cevap bölümünde yapılacak değerlendirmelerin önemine işaret etti.

Bugün ABD tarafında veri gündeminin de yoğun olduğunu aktaran analistler, kişisel gelir ve tüketim harcamaları, haftalık işsizlik başvuruları ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, dün AB Komisyonu tarafından hazırlanan Brexit taslağı gündemin üst sıralarında yer aldı. Taslakta, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından İrlanda'nın tamamının AB ile sınır kontrollerinin yapılmadığı ve malların serbestçe dolaşabildiği bir bölge olması gerektiği belirtilirken, İngiltere Başbakanı Theresa May, söz konusu taslağın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Açıklamalar sonrasında İngiliz sterlini dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kaybederken, sterlin/dolar paritesi 1,3757 ile yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Avro/dolar paritesi de düşüşünü 3'üncü güne taşıyarak bugün 1,2184 ile 18 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69, Almanya'da DAX 30 endeksi ile Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,44 değer kaybetti.

Analistler, İngiltere'nin AB'ye üyeliğinin 13 ay sonra son bulacağını, bu süreçte Brexit gelişmelerinin gündemin üst sıralarında kalmayı sürdüreceğini ifade ederek, bugün Avro Bölgesi imalat sanayi PMI ile işsizlik oranı verilerinin izleneceğini bildirdi.

Küresel piyasalardaki negatif havayı devralan Asya borsalarında, kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 değer kaybederken, pozitif ayrışan Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün dünya borsalarındaki negatif havanın etkisiyle 118.314,32 puana kadar gerilemesinin ardından kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü yüzde 0,10 yükselişle 118.950,76 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 3,7963'e kadar gerilemesi sonrası bugün 3,80 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt dışındaki yoğun veri gündemine ek olarak yurt içinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıklayacağı ihracat rakamlarının izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 119.500 puanın direnç, 116.800 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.45 İtalya, şubat imalat sanayi PMI

11.50 Fransa, şubat imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, şubat imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, şubat imalat sanayi PMI

13.00 Avro Bölgesi, ocak işsizlik oranı

16.30 ABD, ocak kişisel gelir ve tüketim harcamaları ile haftalık işsizlik başvuruları

17.45 ABD, şubat imalat sanayi PMI

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