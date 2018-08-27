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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 27 Ağustos dolar fiyatları )

27.08.2018 - 09:11 | Son Güncelleme :
Dolar kuru yeni haftada böyle hareket ediyor

Dolar fiyatları 6.24 TL'de hareket ederken, Euro fiyatları 7.22 TL'de bulunuyor. Piyasalar, ABD ile ilişkilerin seyrini ve küresel gelişmeleri izlemeye devam edecek.

Türkiye piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu geçen hafta genel olarak sakin bir seyir izleyen dolar, yeni haftaya 6.02 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 6.2655 TL'yi görürken, saat 13.57 itibarıyla 6.2416 TL'de hareket ediyor. Euro kuru 7.2697 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda 7.2290 TL'de bulunuyor. Piyasalar, Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri ve ABD-Çin ticaret gerilimi başta küresel gelişmeleri izlemeye devam edecek.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.91 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 24.48 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.08 yükselişle 95.15 puanda seyrederken, euro/dolar paritesi 1.1608 seviyelerinde...

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GÜNÜN ÖNEMLİ VERİLERİ

Yurt içinde bugün saat 14.30'da Ağustos ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, saat 17.30'da ise Temmuz ayı merkezi yönetim borç stoku açıklanacak. Yurt dışında ise saat 1100'de Almanya IFO endeksi açıklanacak.

DOLAR KÜRESEL BAZDA GERİLİYOR

Dolar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü yaptığı kademeli faiz artırımları beklentileriyle uyumlu konuşmanın ardından piyasalarda artan risk iştahıyla birlikte güvenli liman talebinin azalmasıyla birlikte yönünü aşağı çevirdi.

Powell'ın kademeli faiz artırımları politikasının korunacağı sinyalini verdiği konuşması doların değerinde artacağı öngörüsüyle pozisyon alan ve para politikasında daha sıkılaştırıcı mesajlar bekleyen bazı yatırımcıları ise memnun etmedi.

Dolarda küresel bazda gözlenen değer kaybı nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu bir hava gözleniyor.

Bir bankacı, "Fed başkanı Jerome Powell'ın nispeten güvercin konuşması ve piyasaların kapalı olduğu süreçte ABD ile ilişkilere yönelik negatif bir gelişme olmaması nedeniyle şimdilik sakin bir hava var. Ancak TL'de bir değerlenme eğilimi görülmüyor" dedi.


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