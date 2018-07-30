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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 30 Temmuz dolar fiyatları )

30.07.2018 - 09:29 | Son Güncelleme :
Dolar kuru 4.90 TL'nin üzerini gördü

Dolar kuru kritik haftada 4.90 TL'nin üzerini görürken, şu dakikalarda 4.88 TL seviyesindeki hareketine devam ediyor. Euro kuru ise 5.71 TL seviyelerinde bulunuyor. Kur ve faizde bu hafta Fed kararı, enflasyon raporu ve enflasyon verileri başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.

ABD yönetiminin en üst düzey isimlerinin, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamalarının ardından geçen hafta yükselişe geçen dolar, yeni haftaya 4.85 TL'den başladı. Dolar kuru, ABD yaptırımlarına ilişkin endişeler ve Fitch'in bankalara yönelik negatif açıklamaları sonrası 4.9086 TL'ye kadar yükseldikten sonra, saat 15.07 itibarıyla 4.8873 TL'de hareket etti. Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.7138 TL'de hareket etti.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 18.41 seviyesine, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 20.70 seviyesine yükseldi.

Dolar endeksi yüzde 0.19 düşüşle 94.28 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1688 seviyelerinde...

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İŞTE HAFTANIN KRİTİK VERİLERİ

Küresel piyasalarda bu hafta ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak olan enflasyon ile istihdam verileri bekleniyor.

İç piyasalarda ise Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklanacağı yılın üçüncü enflasyon raporu izlenirken Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri de bankacılara göre piyasalarda yön belirleyici olacak. Bu hafta ayrıca dış ticaret, turizm, öncü ihracat, öncü PMI verileri de izlenecek.

Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine faiz artırmadığı geçen haftaki toplantısı ardından bu hafta gerçekleşecek enflasyon raporundaki söylemlerinin önemi arttı. TCMB'nin enflasyon hedefi yüzde 5 seviyesinde yer alırken yıl sonu tahmini ise orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere, yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında yer alıyor.

Bankacılar enflasyondaki ve TL'deki baskı devam ederken Merkez Bankası'nın enflasyona ve uygulanacak para politikasına ilişkin önümüzdeki döneme ilişkin söylemlerini yakından takip edecekler.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı ise Salı günü başlayacak ve karar Türkiye saati ile Çarşamba gecesi açıklanacak. Merkez bankasının faizlerde değişiklik yapmayacağı ve faizlerde kademeli yükseliş öngörüsünü teyit edeceği tahmin ediliyor.

Fed'in Eylül ayında faiz artıracağını fiyatlayan yatırımcılar, yıl sonundan önce bir artışın da yapılacağını tahmin ediyorlar.

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