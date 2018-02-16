Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 16 Şubat dolar fiyatları )

Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un basın toplantısı sırasında 3.74'lü seviyelere gerilerken, şu dakikalarda 3.75 seviyesinde hareket ediyor. Euro kuru ise sabah saatlerinde tarihi rekor kırdı.

Dolar/TL, ABD ve Türkiye dışişleri bakanlarının verdiği mesajların iki ülke ilişkilerinde ılımlı bir sürece girildiği algısı yaratmasıyla geriledi. Kritik görüşme öncesi 3.76 seviyesinin üzerinde hareket eden dolar kuru, yapılan basın açıklaması sırasında 3.74 seviyesinin altına gerilerken sonrasında tekrar yükseldi.

Dolar kuru gün içerisinde en düşük 3.7427 seviyesini, en yüksek 3.7751 TL'yi gördü. Dolar/TL saat 15.37 itibarıyla 3.7526 TL seviyesinde bulunuyordu.

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Dolar dünyada değer kazanırken, ABD ve Türkiye dışişleri bakanlarının verdiği mesajların etkisiyle TL karşısında değer kaybetti.

EURO'DAN TARİHİ REKOR

Euroda güçlenme eğilimi ile euro/TL'de rekorlar devam ederken, euro tarihi rekorunu 4.7388 TL seviyesine taşıdı. Euro kuru şu dakikalarda 4.6813 TL'de hareket ediyor.

DOLAR ENDEKSİ 3,5 YILIN DİBİNDE

Hafta boyu düşüş yaşayan Dolar Endeksi, bugün 88,25 seviyesine gerileyerek 17 Aralık 2014’ten sonraki en düşük seviyeye geriledi. Dolarda yaşanan değer kaybında, ABD’deki bütçe teklifinin cari açık oluşturacağı endişesi, tahvillerdeki artış ve ECB ile BOE’nin sıkı para politikasına geçiş sürecinin etkili olduğu görülüyor.

Fed’in faiz artış hızında öncü gösterge olarak baz aldığı TÜFE ve saatlik kazançlardaki artış doların değerlenmesini sağlayamazken euro tarafındaki artış ve Asya piyasalarındaki yükselişle yenin de kuvvetli olması doların düşüşünü hızlandırıyor.

DOLARDA YÖN AŞAĞI

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Hafta genelinde ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarının, ABD’de enflasyonun güçlenmekte olduğuna dair işaretler vermesine rağmen dolarda küresel anlamda kalıcı bir güçlenme yaşanamadığı görülmektedir. Özellikle de yüzde 2,90 üzerine giden ABD 10 yıllık tahvil faizlerine rağmen, doların yukarı gitmemesi son yıllarda geçerli olan korelasyonların bu kısa vadede geçerli olmadığını gösteriyor. Bu süre içerisinde hisse senetlerinin toparlanma eğilimine girmesi ve oynaklıkların azalması, bununla beraber Japon yeni gibi bir risk barometresinde değerlenmenin devam etmesi düşündürücü. Ancak ortada olan konunun zayıf dolar nedeniyle hemen tüm varlık sınıflarının değerlenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada dolar, şubat ayında açıklanan makro verilerden yeteri kadar destek bulamasa da varlık fiyatlarında yeni bir şişme olasılığı zayıf dolar karşısında Fed açısından aksiyon alma ihtiyacını doğurabilir. Bu açıdan faiz artırımını kesin gördüğümüz Mart ayındaki ekonomik projeksiyonlarda yapılacak güncellemeler önem arz edecektir" şeklinde değerlendirdi.

Erkan şöyle ekledi: "Bu noktada gelişmekte olan ülkelerin varlık sınıfı pozitif etkilenirken, aynı zamanda Güney Afrika’dan Zuma’nın devlet başkanlığından çekilmesi, Ramaphosa’nın gelmesine dair haber akışı da Güney Afrika Randı öncülüğünde iyileşme getirmektedir. Türk Lirası bu konjonoktürden olumlu etkilenmekte ve dolar kurunda hareket aşağıya doğru gerçekleşmektedir. Dolar/TL kuru bu noktada her ne kadar jeopolitik ve diplomatik haber akışı kritik bir zeminde otursa da konjonoktürel durumdan dolayı olumlu hareket etmektedir.

EURO'DA YENİ REKORLAR GELİR Mİ?

Euro kurunda yoğun şekilde parite etkisinin hissedildiğini belirten KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan, "Doların zayıflığının diğer bütün varlık sınıflarına değerlenme olarak yansıması ve bu noktada Avrupa’daki ekonomik toparlanmanın da Avrupa Merkez Bankası açısından “tapering” beklentilerini, dolayısıyla da faizlerin artacağı bir ortamı destekleyici olması nedeniyle Euro/Dolar paritesi de 1,2550 seviyesinde, önceki zirvesini aşmış bir görüntü çizmektedir. Bu kapsamda Euro/TL kuru da 4,70 üzerine çıkmış ve yukarı eğilimini sürdürmektedir. Parite eğilimi 1,2550 üzerinde bir fiyatlamada 1,2670 seviyesine doğru bir hareketi desteklemektedir. Dolar/TL kuru 3,75’e gerilese bile paritedeki yükseliş devam ederse Euro/TL kuru da 4,75’i geçer. Euro/TL kurunun gerilemesi için bu fiyat hareketlerinde Euro/Dolar paritesinin gerilemesi gerekmektedir" şeklinde ekledi.

Dolar kurunda 3,78’in altında geri çekilme 3,75 ana bandına doğru devam edebileceğini söyleyen Erkan, "3,75 ve 3,72 seviyeleri kısa vadede hedeflenebilecek destekler olarak öne çıkarılabilir. 3,82 seviyesi üzerinde ise görünüm dolar lehine, Türk Lirası aleyhine dönecektir. Bu noktada konjonoktürel fiyat gelişmelerini ve Dolar endeksi ile ABD 10 yıllıklarını izlemeye devam edeceğiz" dedi.