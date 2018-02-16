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Petrol fiyatlarında son durum !

16.02.2018 - 09:55

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,67 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,44 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,14 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,42 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.21 itibarıyla yüzde 0,38'lik artışla 64,67 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,68 dolardan alıcı buldu. 

Uzmanlara göre, gelecek fiyatlamalar 63- 63,80 dolar aralığı ve üzerinde kaldığı sürece yükseliş beklentisi ön planda olabilir. Bu beklentiyi zayıf dolar kurunun da desteklemesi bekleniyor. 

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, ABD'nin petrol üretimini artırma politikası yukarı yönlü seyreden fiyatları baskılıyor. 

Gün içinde petrolün 64-65 dolar seviyesinde yatay seyir izlemesi öngörülüyor. 

Brent petrolde teknik olarak 65,25 ile 66,50 dolar aralığının direnç, 63,80 ile 62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

  • Brent petrol
  • petrol üretimi
  • dolar kuru
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